28-летняя Никки Белл родила сына в госпитале Блэктаун. «Мы готовились к тому, что малыш будет крупным, но чтобы настолько!» — удивляется она. Ребёнок весом 5,75 кг появился на свет без осложнений. Роды длились 2,5 часа, но прошли безболезненно.

Паркер Джеймс покинул утробу спустя 33 недели и три дня после зачатия. Он стал самым крупным ребёнком, когда-либо появлявшимся на свет в госпитале Блэктаун. Работники учреждения рассказали об этом на своей странице в Facebook: «Мы рады сообщить, что Паркер и его мама Никки чувствуют себя хорошо. Добро пожаловать, Паркер! О тебе ещё долго будут говорить!»

О том, что масса Паркера превысит среднестатистическое значение (в Австралии — 3,3 кг), было известно заранее: на 24-й неделе беременности ребёнок весил уже 3,5 кг. Сейчас малыш дома, знакомится со своей 20-месячной сестрой Мэддисон.

Minval.az