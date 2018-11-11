В Австрии обнаружили еще одного вероятного российского шпиона. Об этом пишет Kronen Zeitung.

По данным газеты, это сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, выполняющего в том числе функции контрразведки. У него был доступ к секретным документам, и его подозревают в передаче сведений Москве и разглашении гостайны. За подобные действия в Австрии можно получить до 10 лет тюремного заключения.

Как отмечается, расследование по этому эпизоду началось примерно год назад. Именно из-за подозрений в отношении этого человека за несколько недель до скандала были произведены обыски в ведомстве и в двух других местах.

Minval.az