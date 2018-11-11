Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в ужине, который дал в музее Орсэ президент Франции Эмманюэль Макрон, и поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом, передает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

«На совместном ужине, который дал президент Франции, президент Турции побеседовал с сидящим рядом с ним президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении агентства.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила британскому изданию «Дэйли мэйл», что лидеры обсудили убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

«Я могу подтвердить, что они сидели рядом друг с другом, и они обсудили продолжающуюся трагическую ситуацию с Хашукджи», — сказал С.Сандерс в интервью изданию.

Minval.az