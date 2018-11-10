Число погибших в результате трех взрывов в столице Сомали Могадишо возросло до 50, еще 58 человек ранены, сообщает агентство «Синьхуа». Ранее СМИ сообщили о 39 погибших.

«Под обломками вновь были найдены тела погибших. Мы не знаем, есть ли еще под обломками люди, однако мы ищем тех, кто пропал без вести», — заявили представители полиции.

Как ранее сообщил Minval.az, 9 ноября, во второй половине дня террористы направили начиненные взрывчаткой автомобили на здание гостиницы в центре Могадишо, расположенное неподалеку от местного департамента расследования уголовных дел. Ответственность за атаку взяли на себя боевики «Аш-Шабаб».

Minval.az