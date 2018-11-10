Израиль и Катар пришли к договоренности по поводу морского пути между Газой и Кипром – под международным наблюдением и контролем Израиля. Об этом сообщает izrus.co.il со ссылкой на ливанскую газету «Аль-Ахбар».

В публикации констатируется лишь сам факт договоренности, но не приводится никаких подробностей. В частности, непонятно, когда будут начаты работы, что из себя будет представлять морской путь и каким образом действовать.

Ливанское издание лишь подчеркивает, что израильская сторона настаивала на одном непременном условии – личном присутствии своих сил безопасности на Кипре — в зоне загрузки судов, направляющихся в Газу.

Цель понятна – исключить провоз в анклав оружия и комплектующих для его изготовления. Вероятно, речь идет о контроле, ранее осуществлявшемся на КПП в Рафиахе (между Газой и Египтом).

Minval.az