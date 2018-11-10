Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп провели в Париже «очень конструктивные» переговоры. Об этом агентству Reuters сообщил источник в Елисейском дворце, передает ТАСС.

Встреча лидеров состоялась в Париже спустя несколько часов после того, как президент США опубликовал запись в Twitter, в которой назвал оскорбительными слова Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию, чтобы защищаться от других стран, в том числе и от Соединенных Штатов.

Источник в администрации французского лидера назвал «недоразумением» инцидент с Twitter. В подтверждение этому представитель Елисейского дворца привел слова Трампа на встрече с французским коллегой: «Я думаю, мы гораздо ближе, чем может показаться».

Трамп вместе с супругой прибыл во Францию накануне вечером для участия в мемориальных церемониях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Главным событием станет церемония у Триумфальной арки 11 ноября.

На нее приглашены более 120 высоких гостей, в том числе президенты России и США, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций. Лидеры отдадут почести погибшим, посетят вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. К участникам церемонии обратится президент Франции.

В этот же день откроется Парижский форум мира, который будет работать над предложениями по снижению международной напряженности. Заседания с участием лидеров ряда государств и неправительственных организаций пройдут в выставочном центре Гранд-аль в столичном парке Ла-Вилетт.