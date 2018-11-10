Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за природные пожары в Калифорнии на власти штата, пригрозив прекратить финансирование структур.

«У этих массовых, смертоносных и убыточных лесных пожаров в Калифорнии нет других причин, кроме плохого управления лесными угодьями. Ежегодно выдаются миллиарды долларов, а потеряно столько жизней, и всё из-за ошибок в менеджменте. Устраните их сейчас, или больше никаких федеральных платежей!» — написал президент в Twitter.

Трамп принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации в американском штате Калифорния в связи с охватившими регион лесными пожарами.

Возгорания привели к эвакуации 150 тыс. человек по всему штату.

Minval.az