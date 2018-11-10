Министр иностранных дел Королевства Норвегия Ине Эриксен Сёрейде сообщила о планах открыть в 2019 году посольство в Тбилиси. Одновременно, как передает Общественный вещатель, в Осло решили закрыть действующую дипмиссию в Азербайджане. В будущем в Баку будет работать только генеральное консульство Норвегии.

«Грузия является нашим главным партнером на Южном Кавказе. В результате реформ, продолжающихся много лет, страна приблизилась к Европе и евроатлантическим структурам. Постоянное представительство в Тбилиси даст нам возможность лучше наблюдать за процессами во всем регионе», — заявила глава норвежского МИДа.

Minval.az