Япония намерена ускорить процесс переговоров с Россией по заключению мирного договора, который разрешит территориальный спор между двумя государствами. Об этом сообщает издание Mainichi Shimbun со ссылкой на два источника в японском правительстве.

По информации газеты, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступит с соответствующим предложением во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), на котором будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Во время встречи представители двух стран обсудят заключение мирного договора на основе совместной советско-японской декларации 1956 года, в рамках которой, как пишет Интерфакс, Москва планировала передать японцам ряд Курильских островов.

Ранее в сентябре Япония отклонила предложение России подписать мирный договор до конца 2018 года.

Заключению соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими северными территориями, а Россия настаивает, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.

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