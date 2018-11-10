Советник президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон не планирует в обозримом будущем размещать запрещенные договором ДРСМД ракеты на территории Европы, передает ТАСС.

По его словам, американские власти обсуждают этот вопрос с союзниками по НАТО.

При этом Болтон рассказал, почему Соединенные Штаты считают целесообразным выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как отметил советник президента, во-первых, США не могут убедить Россию соблюдать все пункты соглашения. Во-вторых, как подчеркнул Болтон, договор изжил себя с технологической точки зрения.

Он объяснил это тем, что и Россия и США способны применять запрещенные договором ракеты с военных кораблей, в то время как соглашением запрещены только ракеты наземного базирования. «У нас есть корабли в Балтийском и в Черном морях, которые оснащены ровно такими же ракетами той же дальности и характеристиками. Они законны в таком случае, но незаконны на территории стран НАТО всего в нескольких милях», — заключил Болтон.

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