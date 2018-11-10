Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о важности создания «общеевропейской армии». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Президент Франции Макрон заявил, что Европе стоит создать свои собственные вооружённые силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Это очень оскорбительно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которое США значительно субсидируют!» — написал он

Minval.az