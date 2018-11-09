В Калифорнии лесные пожары охватили несколько тысяч гектаров, есть пострадавших среди населения и пожарных, сообщает Los Angeles Times.

Пожар, разгоревшийся на севере штата, распространился на 8 тысяч гектаров, поступают сообщения о множестве пострадавших среди местных жителей и пожарников, разрушены более тысячи зданий.

Суммарная площадь двух пожаров, разгоревшихся южнее Лос-Анджелеса, составляет приблизительно 7 тысяч гектаров. Началась эвакуация жителей 75 тысяч домов, несколько зданий было разрушено.

​Ранее СМИ сообщили, что лесной пожар уничтожил около 1000 домов в городе Парадайс на севере Калифорнии, погибли несколько человек. Объявлено о полной эвакуации населения Парадайса,

это примерно 27 тысяч жителей. Всего в регионе эвакуированы около 50 тысяч человек.

В тушении пожаров принимают участие более 2 тысяч пожарных.

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