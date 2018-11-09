Кортеж, в котором передвигались премьеры Бельгии и Великобритании Шарль Мишель и Тереза Мэй, попал в аварию на автостраде в Бельгии. Как сообщает dhnet.be, пострадали два сотрудника полиции, сопровождавшие кортеж. Они врезались в оказавшийся перед ними автомобиль, после чего упали на дорогу. Они госпитализированы.

Несмотря на то, что на данный момент нет официального подтверждения инцидента, ранее пресс-служба бельгийского премьера сообщила, что он вместе с британской коллегой посетит военное кладбище в городе Монс в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.

По данным издания, инцидент произошел во время передвижения правительственного кортежа по шоссе E19/E42 в направлении Монса, где расположен штаб верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.

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