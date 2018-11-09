Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 103 военнослужащих, которых подозревают в причастности к FETO. Об этом сообщает в пятницу телеканал Haber Turk.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации сумели уже задержать 53 из них, поиски оставшихся подозреваемых продолжаются.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.

Minval.az