Турецкая полиция обнаружила следы плавиковой кислоты и других химикатов на территории резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммеда аль-Отайби. Об этом со ссылкой на источник в генпрокуратуре Турции сообщила в четверг, 8 ноября, Al Jazeera.

По версии ведомства, эти химические вещества использовались для того, чтобы избавиться от тела убитого журналиста Джамаля Хашукджи.

В частности, как отметил источник, следы кислоты были обнаружены в колодце на территории резиденции.

Постоянный корреспондент телеканала в Стамбуле Эндрю Симмонс заявил, что взять образцы из колодца турецкие правоохранительные органы смогли во время первого визита в резиденцию в октябре. По его словам, с 16 на 17 октября следователи хотели получить полный доступ к саду и колодцу резиденции, однако им было отказано. При этом им удалось незаметно взять образцы с верхней части колодца.

Симмонс отметил, что эти образцы были обработаны. Их результаты показали наличие фтористоводородных и других химических веществ.

Кроме того, журналист рассказал, что образцы, взятые из канализационной и дренажной системы у резиденции, также показали наличие кислоты.

Minval.az