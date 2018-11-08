Польская государственная газовая компания PGNiG подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere, говоритсяв сообщении польской компании.

Договор рассчитан на 23 года — до 2042-го. В первые три года Польша получит 0,73 миллиарда кубометров газа, затем еще 39 миллиардов кубометров. В сообщении PGNiG не указана цена — отмечается лишь, что она конкурентоспособная.

По состоянию на 2017 год, 70 процентов импорта из 19,1 миллиарда кубометров требуемого Польше топлива приходилось на российский «Газпром». Четыре миллиарда кубометров страна добывает самостоятельно силами PGNiG.

Варшава неоднократно заявляла о желании снизить зависимость от российского топлива. В частности, в середине октября был подписандвадцатилетний контракт на поставку СПГ с американской Venture Global LNG.

Minval.az