Новым председателем совета директоров компании Tesla назначена австралийка Робин Денхольм. На этом посту она заменила Илона Маска.

Денхольм до последнего времени работала в крупнейшей австралийской телекоммуникационной компании Telstra. Следующие шесть месяцев официально будут переходным периодом, когда она будет сдавать дела в Telstra, а Маск будет помогать ей в новой компании.

В начале августа Илон Маск написал в твиттере, что намеревается выкупить акции Tesla с биржи, из-за чего они резко повысились в цене. Через несколько дней он написал, что не будет этого делать.

Комиссия по ценным бумагам США усмотрела в действиях Маска попытку обмана инвесторов. По соглашению с регулятором бизнесмен обязался покинуть пост председателя совета директоров компании. Помимо этого, он и Tesla получили штрафы по 20 миллионов долларов.

Маск останется генеральным директором Tesla.

Minval.az