Около десятка нефтяных танкеров Ирана отключили транспондеры, позволяющие определить их местонахождение через спутник, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Выступая в Госдепартаменте, Хук сказал, что это угрожает безопасности других судов и может привести к несчастным случаям на море и экологическим катастрофам. Брайан Хук призвал страны, сотрудничающие с Ираном, не принимать танкеры в своих портах.

Bloomberg ранее сообщал, что 10 иранских танкеров исчезли из глобальных систем спутникового слежения — как предполагалось, из-за отключения транспондеров. По оценке агентства, вместе эти танкеры могут перевозить до 20 миллионов баррелей нефти.

США 5 ноября возобновили санкционный режим против Ирана, затрагивающий более 700 компаний, в том числе связанные с нефтяным бизнесом, судоходством, банковскими услугами.

Minval.az