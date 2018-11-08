ВВС США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Пуск был произведен с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. По данным представителей Командования глобального удара ВВС, учебная ракета без боезаряда была запущена во вторник в 23:01 по времени Западного побережья США (10:01 мск среды). Целью теста была отработка надежности и точности систем МБР.

Как отмечает AP, ракета успешно поразила учебную цель, которая была расположена в Тихом океане. Каких-либо дополнительных подробностей не приводится.

В июле испытание Minuteman III завершилось неудачей. Как заявили тогда представители ВВС США, во время полета ракеты были выявлены аномалии, на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении. По данным военнослужащих, учебная ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, когда ее пришлось уничтожить. Никаких других деталей ВВС США тогда не привели.

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