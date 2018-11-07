Вылет рейса авиакомпании Sriwijaya Air был задержан в Индонезии из-за жалоб пассажиров на резкий запах дуриана в салоне самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Jakarta Post.

По данным газеты, пассажиры самолета, почувствовав сильный неприятный запах на борту, начали спорить с экипажем воздушного судна, высказывая свое недовольство. Как выяснилось позже, запах был вызван дурианом в багажном отсеке. По данным местных СМИ, все груза составлял около двух тонн.

Авиакомпания приняла решение вынести груз с пахучим фруктом, после чего самолет вылетел с опозданием около часа. Представитель Sriwijaya Air Ретри Майя в официальном сообщении заявила, что компания имела право перевозить данных фрукт, если он был упакован надлежащим образом.

Дуриан — тропический фрукт, распространенный в Юго-Восточной Азии. Из-за специфического запаха в некоторых странах региона дуриан запрещено провозить в общественном транспорте, проносить в отели и другие общественные места.

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