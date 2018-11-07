Находившийся в Азербайджане известный российский блогер и фотограф Илья Варламов поделился своими впечатлениями о Баку в своем блоге на «Варламов.ру»:

Я был в Баку! Всего один день, но какой! Многие за месяц не видят того, что я видел за этот день. Я проснулся в 7 утра, чтобы не пропустить ни одной минуты светового дня. Говорят, перед смертью не надышишься – так вот, перед скорым отъездом не нагуляешься по Баку. А обратный рейс у меня был уже следующим утром.

Завтрак в Старом городе. О, какой это завтрак! В Баку лучшие в мире завтраки. Прямо при тебе пекут лепёшки в тандыре и подают горячими на стол. К лепёшкам сливки, масло, сыр. Я видел, как девушки модельной внешности, которые в обычной жизни кроме капусты и водорослей не едят ничего, накидывались на эти лепешки, словно это сумочка «Шанель» из последней коллекции. А потом яйца с помидорами, местный аналог шакшуки. Что будет, если соединить лучшие в мире бакинские помидоры и свежие деревенские яйца? Будет парочка лишних килограмм и счастья на неделю вперёд!

Быстрая прогулка по Старому городу, быстрая прогулка по кварталам XIX века, осмотр новых районов.

Друзья, я читал в ваших комментариях страшные вещи, будто я в этот раз буду слишком предвзят и необъективен. Что после тёплого приёма в Баку я не смогу нормально город критиковать. Мне было обидно это читать. Не унижайте меня своим скепсисом. Разве я когда-нибудь вас подводил?

Баку – всё ещё опасный, неудобный и несправедливый город. Это город для богатых и сильных. В Баку всё ещё почти невозможно передвигаться пешком. Я могу поспорить на ящик хорошего вина, что вы не пройдёте по Баку и нескольких километров, хотя бы раз не перебежав дорогу в неположенном месте, хотя бы раз не нарушив правила.

Город агрессивный. Потоки автомобилей несутся по широченным проспектам, словно срисованных с открыток 30-х годов. Баку всё ещё хочет быть удобным для автомобилей. Баку всё ещё стыдится, что на его улицах случайно окажется инвалид, человек с коляской или с чемоданами. Он выгоняет его с улиц недоступной средой. Про это я подробно напишу ещё раз.

В своё время Детройт уничтожили автомобили. Город умер. Но сейчас американский Детройт возрождается, и, что очень символично, возрождение началось со строительства трамвайной ветки. В Баку тоже был трамвай. И, я надеюсь, рано или поздно трамвай вновь появится на центральных улицах. Это будет символ того, что город становится удобным для людей.

А ещё я помню шикарный обед! Точнее, я помню начало шикарного обеда, потому что после того, как принесли рёбра молоденького ягнёнка, я почти ничего не помню. Это были лучшие рёбра, которые я ел! Если в раю подают рёбра, то непременно из небольшого ресторанчика, затерянного в жилых кварталах на севере города, который показал мне Фархад Ашурбейли.

Посмотрел краем глаза на то, как строят центральный парк и как сносят кварталы вокруг него. Погулял по тесным тротуарам, зажатым машинами. Поснимал главный девелоперский проект азербайджанской столицы – «Белый город». Два года назад там ещё была стройка, а сейчас в дома заселяются первые жители. Очень интересный проект с точки зрения градостроительства. Хорошая концепция и просто ужасные бетонные дворы-парковки.

А вечером я познакомился с просто невероятным человеком – Фуадом Ахундовым (но не с тем, который бизнесмен, а с известным гидом). Очень короткая встреча, и я 30 минут сидел с открытым ртом и слушал, как Фуад читает Лермонтова про Баку, рассказывает про здания, затем переходит на Маяковского, сначала на прозу, а потом на лучшее, что когда-либо про Баку писали:

Баку.

Город ветра.

Песок плюет в глаза.

Баку.

Город пожаров.

Полыхание Балахан.

Баку.

Листья — копоть.

Ветки — провода.

Баку.

Ручьи —

чернила нефти.

Баку.

Плосковерхие дома.

Горбоносые люди.

Баку.

Никто не селится для веселья.

Баку.

Жирное пятно в пиджаке мира.

Баку.

Резервуар грязи,

но к тебе

я тянусь

любовью

более —

чем притягивает дервиша Тибет,

Мекка — правоверного,

Иерусалим —

христиан

на богомолье.

По тебе

машинами вздыхают

миллиарды

поршней и колес.

Поцелуют

и опять

целуют, не стихая,

маслом,

нефтью,

тихо

и взасос.

Воле города

противостать не смея,

цепью сцепеневших тел

льнут

к Баку

покорно

даже змеи

извивающихся цистерн.

Если в будущее

крепко верится —

это оттого,

что до краев

изливается

столицам в сердце

черная

бакинская

густая кровь.

Скоро я подготовлю подробный пост с фотографиями и выпущу видео, а пока хочется закрыть глаза и вспомнить того барашка и домашнее вино. Всё бы сейчас отдал за повторение этого обеда.

Договорились с Фархадом, что поедем по регионам Азербайджана в кулинарный тур. Будем снимать рецепты в разных регионах страны, должно быть очень вкусно. А ещё меня попросили прочитать лекцию по городской среде и урбанистике. Так что если в следующий раз пустят, то скоро увидимся.

Спасибо всем, кто писал мне, давал советы, поддерживал, когда меня депортировали, и помогал в городе. Вы очень крутые.

Minval.az