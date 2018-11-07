Госдеп США назначил вознаграждение в размере от 3 до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет поимке трех лидеров террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) Мурата Карайылана, Джемиля Байыка и Дурана Калкана, говорится в заявлении заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмера по итогам его визита в Анкару.

«По итогам моего визита в Турцию в программу госдепартамента США «вознаграждение за справедливость» включены три высокопоставленных члена террористической организации РПК. Госдепартамент установил вознаграждение за информацию, ведущую к идентификации местоположения Мурата Карайылана (до 5 миллионов долларов), Джемиля Байыка (до 4 миллионов долларов) и Дурана Калкана (до 3 миллионов долларов)», — говорится в заявлении Палмера, опубликованном на сайте посольства США в Анкаре.

Он отметил, что с 1997 года госдепартамент США считает РПК террористической организацией.

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