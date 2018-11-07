Президент Евросовета Дональд Туск заявил, что Польша близка к выходу из Евросоюза из-за конфликта с Брюсселем, передает RT.

По его словам, существует «очень серьезная угроза» того, что «Polexit» произойдет «случайно».

Туск считает, что лидер правящей партии Ярослав Качиньский может спровоцировать выход из ЕС простейшей ошибкой.

«Боюсь, что желание Европы удержать Польшу в ЕС любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией», — заявил глава Евросовета.

Ранее Европейский суд обязал Польшу приостановить судебную реформу.

Minval.az