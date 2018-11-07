«Депутат Жан-Жак Фло (Jean-Jacques Flahaux), совершивший визит в Нагорный Карабах, хоть и является членом парламента Бельгии, однако он не представляет государство».

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Бельгии.

В МИД отметили, что для государства Бельгии Нагорный Карабах является территорией Азербайджанской Республики:

«Эта территория, в одностороннем порядке объявившая свою независимость после объявления режима прекращения огня в 1994 году, не была признана международной общественностью. С того периода Бельгия поддерживает усилия Минской группы для разрешения конфликта мирным путем на основе согласия обеих сторон».

Напомним, что 30 октября этого года член Федерального парламента Бельгии, председатель партии «Реформаторское движение» по международным связям Жан-Жак Фло и его заместитель Джули Сзмайи совершили незаконный визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Minval.az