Глава экзархата Константинопольского патриархата в Сиде и Анталье заявил, что православные на этой территории не должны следовать указаниям разорвавшей евхаристическое общение с Константинополем Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщается на портале Alanya Orthodox.

​«Эти их действия доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями», — сказал митрополит Писидийский Сотирий.

Он отметил, что паствой в каждой местности управляет свой епископ, поэтому никто не может вторгаться в дела епархии без его ведома и никто не обязан подчиняться указаниям других епископов, митрополитов и патриархов. Он подчеркнул, что национальность также не является аргументов в пользу исполнения чужих решений.

15 октября РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, который выразил намерение предоставить автокефалию украинской церкви. Впоследствии в РПЦ заявили, что верующие не должны молиться в храмах Константинопольской патриархии после решения Священного синода. В «запретные» попали храмы Стамбула и храм в Анталье, а также ряд церквей в Греции и на Афоне. Нарушающим запрет верующим предписали покаяться на исповеди. РПЦ разрешила посещать Афон только в качестве туристов.

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