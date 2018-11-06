«Никакой связи или каких-либо других видов контактов между Министерством обороны Азербайджана и министерством обороны Армении не существует». Об этом заявили Minval.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана, комментируя заявление и.о. министра обороны Армении Давида Тонояна.

«Согласно достигнутому в Душанбе соглашению, было определено ответственное лицо, поддерживающее взаимную связь с Арменией в связи с обстановкой на линии фронта. Однако это лицо не является сотрудником Министерства обороны Азербайджана», — отметили в оборонном ведомстве.

Как сообщал «Минвал», во вторник беседе с журналистами и. о. министра обороны Армении Давид Тоноян заявил, что между министерствами обороны двух стран теперь есть прямая телефонная связь.

«Когда мы фиксируем передвижения войск, инженерные работы, какие-либо другие действия, мы сообщаем азербайджанской стороне, чтобы они остановили», — сказал он.

Прямая связь, уточнил он, действует не на уровне министров, но есть соответствующее должностное лицо, которое докладывает о наших сообщениях.

Minval.az