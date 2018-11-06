Полноформатная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Париже сорвалась из-за обращения французского лидера Эммануэля Макрона, утверждает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный европейский дипломатический источник.

Собеседник издания объяснил, что Макрон не захотел, чтобы российско-американский саммит затмил мероприятия, которые пройдут в Париже и будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны.

«Пока все задаются вопросом, с чем связано изменение формата встречи Путина и Трампа в Париже, которую анонсировали после визита (советника по национальной безопасности президента США) Джона Болтона в Россию, и придумывают ответы в стиле высокой политики, все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль «Король-солнце» еще жив. Но, как говорится, «се ля ви», — приводит «Коммерсантъ» слова источника.

Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Париж 11 ноября. Ранее ожидалось, что «на полях» юбилейных мероприятий они проведут полноценные переговоры.

Однако 5 ноября Трамп заявил, что, вероятно, его встреча с Путиным в Париже не состоится, но подтвердил намерение провести ее на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

В Кремле также подтвердили, что президенты не смогут провести полноценную встречу на мероприятиях в Париже 11 ноября, но обязательно обсудят «на ногах» возможность такого контакта в будущем.

Minval.az