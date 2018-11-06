Компания Facebook запретила распространять на платформе социальной сети последний рекламный ролик в поддержку переизбрания Дональда Трампа президентом США в 2020 году ввиду его содержания, унижающего человеческое достоинство.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на официального представителя Facebook.

«Эта реклама нарушает рекламную политику Facebook, направленную против сенсационного контента, и поэтому была отвергнута», — приводит телеканал выдержку из заявления представителя соцсети. «Хотя само видео разрешено размещать в Facebook, оно не будет распространяться за плату», — добавила представитель. Как она пояснила, на платформе Facebook «реклама не должна содержать шокирующий, сенсационный, неуважительный или чрезмерно насильственный контент». «Это включает также унижение человеческого достоинства или унижение групп населения, использование устрашающих или преувеличенных слухов о какой-то угрозе», — добавили в социальной сети.

Ранее телеканалы NBC и Fox News отказались от дальнейшего показа рекламного ролика Трампа. Телекомпания CNN в минувшие выходные охарактеризовала его как расистский.

Авторы ролика длительностью 30 секунд сравнивают участников продвигающегося по Мексике к границе США «каравана мигрантов» с мексиканцем Луисом Бракамонтесом, осужденным за убийство двух полицейских в Сакраменто (штат Калифорния) в 2014 году. «Таким опасным преступникам-нелегалам, как убийца полицейских Луис Бракамонтес, нет дела до наших законов», — произносит голос за кадром в ролике. Трамп в минувшие выходные в своем Twitter возложил на демократов ответственность за политику, позволившую подобным лицам не только незаконно проникнуть в США, но и остаться в стране.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) на прошлой неделе утверждало, что в составе каравана находятся 270 человек с уголовным прошлым. По словам министерства, эти лица прибыли более чем из двух десятков стран, включая Индию, Афганистан, Бангладеш и Сомали. Трамп пообещал с помощью пограничников, подразделений Национальной гвардии и военных полностью перекрыть южную границу, если мексиканские власти не остановят идущий через их территорию поток нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, стремящихся попасть в Соединенные Штаты.

По территории Мексики сейчас к США направляется «караван мигрантов» из Гондураса. Неделю назад начала движение еще одна колонна — из Сальвадора.

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