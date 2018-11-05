Сыновья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Салах и Абдуллах потребовали у Эр-Рияда передать им тело отца. «Все, чего мы хотим сейчас, — это похоронить его в Аль-Баки в Медине с остальными членами его семьи»,— сказал 35-летний Салах в интервью CNN. Он также выразил надежду на то, что «это произойдет в ближайшее время».

По словам братьев, Джамаль Хашукджи был человеком умеренных взглядов, любил свою страну, верил в нее и ее потенциал. Журналист «никогда не был диссидентом» и поддерживал монархию, считая ее тем фактором, который сплочает страну. Салах и Абдуллах также добавили, что он был «удивительным» отцом.

Джамаль Хашукджи пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Власти Саудовской Аравии признали, что его убили, только после 20 октября. Позднее генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

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