Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник прибыли в Агдамский район, сообщает сайт главы государства.

Президент и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре поселка Гузанлы Агдамского района, возложили цветы к его подножию.

Глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов проинформировал президента и первую леди о работе, проведенной в районе.

Президент дал соответствующие поручения.

В рамках поездки они также приняли участие в церемонии открытия автодороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гервенд-Хындырыстан.

Minval.az