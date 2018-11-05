Президент Исламской республики Иран Хасан Роухани заявил, что Тегеран продолжит продажу нефти, несмотря на американские санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Press TV.

По мнению Роухани, при помощи санкционных ограничений Соединенные Штаты стремились довести продажи иранской нефти до нуля.

«…но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции», — подчеркнул Роухани.

При этом Роухани также отметил, что страна открыта к диалогу, если США будут привержены своим обязательствам.

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Дональд Трамп назвал это «сильнейшими санкциями, которые когда-либо вводили США».

Ограничения введены на торговлю нефтью, банковский сектор, судоходство. Всего, по словам госсекретаря США Майка Помпео, санкции коснутся 700 иранских фирм и банков.

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