И.о премьер-министра Армении Никол Пашинян и лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян обсудили вопросы сотрудничества. Об этом сообщают армянские СМИ.

Армянские СМИ сообщают, что стороны обсудили вопросы «повышения боеспособности Армии обороны, военного сотрудничества, ситуацию на границах, вопросы внутренней и внешней политики».

Сообщается, что во встрече также участвовали секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян, и.о министра обороны Давид Тоноян, и.о главы МИД Зограб Мнацаканян, глава СНБ Артур Ванецян, глава Генштаба Артак Давтян и представители ряда «ведомств» Карабаха.

Примечательно, что Никол Пашинян вместе со своей командой прибыли в оккупированный Ханкенди сразу после визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Более того, в октябре высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа заявляли о том, что США ждут от армянского премьера «решительных шагов» в карабахском урегулировании.

Minval.az