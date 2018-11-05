Житель армянской столицы Арам Торосян сообщил в полицию о том, что в ночь на 1 ноября – около 01:20 на перекрестке улиц Амиряна и Закияна неизвестные избили граждан США.

Согласно сообщению newsarmenia.am, избиению подверглись жители Лос-Анджелеса, временно проживающие в гостинице «Армения Мариотт» — 26-летний Кристофер Рейнольд и Даниэл Ковен.

По данному факту в полиции готовятся материалы.

«Звонивший сообщил, что избитые являются актерами и снимаются в Армении в каком-то фильме», — отмечается в сообщении.

Minval.az