В Астане 8 ноября главы стран-членов ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) соберутся на сессию Совета коллективной безопасности. Ожидается, что будет поставлена точка в вопросе назначения нового руководителя секретариата ОДКБ.

Дипломатические источники газеты «Коммерсантъ» в трех странах организации говорят, что с большой долей вероятности новым генсеком на следующие три года станет представитель Белоруссии.

Вакансия образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет. Процедуры отзывагосподина Хачатурова, которого на родине обвиняют в узурпации власти, были завершены 2 ноября. В этот же день и. о. генсека стал российский представитель Юрий Семериков, ранее работавший заместителем генсека.

Как рассказал один из собеседников газеты, изначально обсуждался вариант, предполагавший назначение господина Семерикова исполняющим обязанности на полтора года — то есть на срок, который не доработал Юрий Хачатуров.

Однако, по словам источника, было принято решение назначить полноценного руководителя секретариата. При этом, говорит он, решено руководствоваться принципом ротации. Согласно ему, после Армении генсека должна назначать следующая за ней по алфавиту Белоруссия.

Наиболее вероятным кандидатом на пост генсека информированный источник «Коммерсанта» назвал государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася. 54-летний генерал-майор Зась с 4 ноября 2015 года возглавляет белорусский Совбез и хорошо знаком с работой ОДКБ: он по должности входит в Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) альянса.

С. Зась в 1985 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 1996-м — Военную академию Белоруссии, а в 2005 году — Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Служил на разных должностях в вооруженных силах, а в августе 2008 года был назначен заместителем госсекретаря белорусского Совбеза.

Армения рассчитывала предложить своего представителя на пост генсека вместо отозванного господина Хачатурова.«Не имеет значения, какая фамилия у генсека. Он должен, как и предназначалось, быть представителем Армении в течение всего срока», — заявлял Никол Пашинян.

Minval.az