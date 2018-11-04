Спецслужбы Ирана смогли проникнуть в системы электронной связи, с помощью которых Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США контактировало со своими информаторами за рубежом, передает ТАСС со ссылкой на Yahoo News.

По данным его источников из числа бывших сотрудников американской разведки, речь идет о взломе, который произошел ориентировочно в 2010 году и привел к разоблачению и последующей гибели множества информаторов ЦРУ.

Как отмечает Yahoo News, разведведомство США поддерживало контакты со своими осведомителями с помощью ряда секретных веб-сайтов. Как полагают источники портала, иранским спецслужбам удалось получить к ним доступ с помощью информации, предоставленной двойным агентом разведки. Тот, как утверждает Yahoo News, поделился адресом одного из таких сайтов, и иранцам с помощью обычного поиска в интернет-системе Google удалось обнаружить другие аналогичные страницы. Таким образом Иран смог вычислить многих находившихся на его территории лиц, которые работали на ЦРУ.

По словам одного из источников портала, последствия данного взлома были катастрофическими для ЦРУ. Как отмечает Yahoo News, в 2011 году иранские власти объявили о разоблачении сети из 30 агентов американской разведки, действовавших на территории страны. По данным портала, многие информаторы разведведомства США в Иране были казнены или же приговорены к заключению, часть из них при этом американцам удалось безопасно вывезти из страны. Как сообщает Yahoo News, сотрудники ЦРУ США вплоть до 2013 года не могли справиться с последствиями взлома системы связи.

Как считают в американской разведке, данная утечка стала одной из причин раскрытия сети агентов ЦРУ в Китае в 2011-2012 годах. Тогда спецслужбам КНР удалось проникнуть в аналогичную систему электронных коммуникаций, использовавшуюся ЦРУ для связи со своими сотрудниками в этой стране. По данным Yahoo News, Пекин в указанные годы казнил около 30 раскрытых агентов разведслужб США.

Как отмечают источники онлайн-портала, система связи, о которой идет речь, была технически элементарной и не обеспечивала должного уровня безопасности. Она изначально применялась для связи с осведомителями разведки США, находившимися в зонах боевых действий в странах Ближнего Востока, и не была предназначена для долгого использования слишком большим числом лиц. Тем более, как сообщает Yahoo News, данная система не обладала защитой, необходимой для того, чтобы противостоять контрразведывательным усилиям таких стран, как Иран и Китай.

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