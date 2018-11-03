Руководство школы в Великобритании направило обращение в МВД после того, как родители учеников пожаловались на «30-летнего» мигранта, посещающего занятия вместе с их детьми, передает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

На «школьника», не соответствующего возрасту, первыми обратили внимание ученики. По их мнению, новый одноклассник, приехавший из Ирана, казался как минимум в два раза старше своих пятнадцатилетних сверстников.

«Судя по фото, ему явно больше 30 лет. Как вообще кто-то вроде него может учиться, общаться, ходить в столовую вместе с нашими детьми, при этом выдавая себя за подростка?» — приводит издание слова матери одного из учащихся. По ее словам, «школьник» плохо говорит по-английски и с трудом объясняется с учителями. Женщина опасается, что он попытается завязать отношения с кем-нибудь из девочек-подростков.

Ученик из Ирана, которому якобы 15 лет, начал посещать школу в Ипсвиче в сентябре. Он прибыл в Великобританию как беженец, без паспорта или других документов, в которых была бы указана дата рождения. В таких случаях возраст прибывших устанавливают сотрудники миграционных служб или социальные работники, уточняет The Telegraph.

Сейчас, как заявило руководство школы, подозрительный ученик не посещает занятия. МВД Великобритании проверяет обстоятельства дела.

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