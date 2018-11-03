Ученые обнаружили в аргентинской провинции Неукен кости динозавра, принадлежащего к ранее не известному виду.

Останки обнаружила группа испанских и аргентинских исследователей. Ученые совместно с основным автором исследования из испанского Университета Сарагосы Хосе Игнасио Канудо опубликовали статью о находке в научном журнале по палеонтологии Acta Palaeontologica Polonica, передает РИА Новости.

Как сообщается в публикации, динозавр, который жил около 110 миллионов лет назад, получил название Lavocatisaurus agrioensis, он относится к группе зауроподов — травоядных динозавров с длинными шеями и хвостами, передвигавшихся на четырех конечностях.

Согласно опубликованной статье, найденные останки принадлежат взрослой особи, размер которой составлял около 12 метров в длину, и двум молодым особям от шести до семи метров.

Область, где были найдены останки, крайне необычна для динозавров — в их времена там была пустыня.

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