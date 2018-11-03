Корпорация нефти и газа Грузии откликнулась на окончательное решение правительства Италии в связи с Трансадриатическим газопроводом (TAP). По сообщению корпорации, в результате осуществления проекта, Грузия будет получать несколько сотен миллионов кубических метров газа по льготной цене, сообщает Minval.az со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно плану, подача азербайджанского газа в Италию должна начаться в 2020 году.

«После реализации Южного газового коридора европейской части — Трансадриатического газопровода (ТАР), Каспийский газовые залежи будут поставляться в Европу из нового источника, новым маршрутом.

Трансадриатический газопровод будет транспортировать природный газ в Италию из Азербайджана. Газопровод прохойдет через территории Грузии, Турции, Греции, Албании и Адриатическое море.

В результате, Грузии предоставляется возможность получения нескольких сотен миллионов кубометров транзитного газа, пропорционально, по льготной цене, что внесет значительный вклад в улучшение экономики страны и улучшение благосостояния граждан «, — заявляют в корпорации.

Minval.az