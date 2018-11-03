Президент Украины Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании Украинской церкви. Об этом 3 ноября сообщил ТАСС.

Порошенко и Варфоломей встретились в резиденции патриарха в Стамбуле. «Сегодня исторический день. Украинцы молились за то, чтобы Господь послал им единую православную автокефальную церковь», — привело агентство слова украинского президента.

Порошенко в своем твиттере написал, что подписал с Варфоломеем соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом. Позже он написал еще один твит, в котором поблагодарил патриарха Константинопольского за «важное и мудрое решение». «Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает процесс, чтобы предоставление томоса прошло по всем канонам православной церкви», — отметил он.

Украинский телеканал 112, который вел трансляцию со встречи, привел слова патриарха Варфоломея. После подписания соглашения он сказал: «Я уверен, что решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине».

По данным RTVI, патриарх Варфоломей снова сказал, что предоставление автокефалии входит в его полномочия. Он добавил, что это поможет «преодолеть раскол», который продолжается в Украине уже 30 лет. Еще Варфоломей поблагодарил Порошенко за то, что украинские власти передали Константинопольскому патриархату храм Святого Андрея в Киеве.

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