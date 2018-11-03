Аргентинский прокурор Пабло Турано обвинил нападающего Лионеля Месси в отмывании денег. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Следствие просит проверить деятельность благотворительного фонда «Лео Месси». По мнению следователей, эта организация могла быть использована для отмывания денег: пожертвования из фонда переводились на счета в офшорных зонах.

Турано обвинил Месси после того, как пообщался с одним из бывших сотрудников благотворительного фонда. Тот рассказал, что переведенные в организацию деньги не были использованы для реализации социальных проектов.

Minval.az