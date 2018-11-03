Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций, которые начнут действовать с 5 ноября.

Как пишет «Медуза», он сделал это, опубликовав в твиттере плакат в стиле сериала «Игра престолов». «Санкции близко», — гласит надпись на плакате (это отсылка к присказке из сериала и оригинальных книг Джорджа Мартина — «Зима близко»).

Против кого будут введены санкции, Трамп не уточнил. По всей видимости, их применят против Ирана. Трамп предупреждал об этом в мае 2018 года, когда объявил о выходе США из ядерной сделки, которая позволила урегулировать конфликт вокруг иранской ядерной программы.

Minval.az