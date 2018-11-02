Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд сообщил властям США, что известный публицист Джамаль Хашукджи был «опасным исламистом».

Об этом, по данным Washington Post, принц сообщил во время телефонного разговора с Белым домом еще до того, как Эр-Рияд признал, что Хашукджи был убит в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно сообщению газеты Washington Post, в разговоре с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном принц Салман сказал, что Хашукджи якобы был членом исламистской организации «Братья-мусульмане».

По данным газеты, этот телефонный разговор состоялся 9 октября, то есть через неделю после исчезновения Хашукджи.

Также сообщается, что наследный принц Саудовской Аравии призвал Вашингтон сохранить сотрудничество между США и Эр-Риядом на прежнем уровне.

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