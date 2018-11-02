Британка Монтана Браун, звезда реалити шоу The Love Island Монтаны Браун, опозорилась перед поклонниками из-за фотошопа. Девушка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором отретушировала свои ягодицы.

На фото Браун стоит спиной к камере, смотря в окно. При этом на девушке только спортивный топ и стринги. Именно ягодицы звезды привлекли внимание поклонников.

На фото заметно, что Браун использовала редактор фото, чтобы подкорректировать свои ягодицы. Тень на подоконнике и стекло изменили форму.

Подписчики звезды раскритиковали такой поступок. В комментариях пишут, что никто не обратил бы внимание на ее ягодицы, если бы она не опозорилась с фотошопом.

Minval.az