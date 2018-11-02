Возвращение представителей сепаратистского режима в Карабахе за стол переговоров возможно при согласии и Армении и Азербайджана, сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером в пятницу.

«Это вопрос, который должен решаться самими сторонами конфликта. В свое время, карабахские представители участвовали в переговорах Баку и Еревана. По предложению армянского руководства, эта практика была изменена и переговоры много лет ведутся напрямую только между Арменией и Азербайджаном», — сказал Лавров, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости привлечении карабахской стороны к переговорам.

Разумеется Москва исходит из того, что «Ереван в своих переговорных позициях учитывает подходы Карабаха», подчеркнул Лавров.

«Но для того, чтобы менять нынешний двусторонний формат, требуется согласие обеих сторон. Насколько я знаю, такого согласия нет, и я бы не стал выдвигать предварительные условия для того, чтобы начать рассматривать сущностные вопросы нагорно-карабахского урегулирования», — цитирует его Sputnik.

Minval.az