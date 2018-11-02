Чтобы поправить плачевное финансовое положение и привлечь дополнительные средства, полиция Лондона решила начать продажу товаров под брендом Скотленд-Ярд, сообщает bbc.com.

Полиция Лондона надеется последовать успешному примеру полиции Нью-Йорка, которая выпускает сувенирную продукцию уже больше 15 лет.

Средства должны помочь залатать дыры в бюджете Скотленд-Ярда. По расчетам мэрии Лондона, столичной полиции необходимо найти 418 миллионов долларов до апреля 2021 года.

Речь идет о выпуске брендированной одежды, игрушек, настольных игр, канцтоваров, товаров для дома и туристических сувениров.

При этом в столичной полиции подчеркивают, что не намерены выпускать одежду, похожую на форму лондонских полицейских. Там также отметили, что несмотря на то, что товары будут выпускаться другими фирмами, последнее слово в том, что касается дизайна продукции, всегда будет за Скотленд-Ярдом.

Товары от полиции Лондона появятся на прилавках магазинов после того, как Скотленд-Ярд окончательно определится с логотипом. Столичная полиция уже заключила контракт с известным брендинговым агенством, компанией The Point.1888, которая работала в том числе с галереями Тейт в Лондоне.

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