Использование летательных дронов в качестве эффективного доставщика лекарств и препаратов наиболее уязвимым регионам мира и социальным группа является действительно отличной идеей – именно поэтому некоторые компании-разработчики таких дронов стремятся найти наиболее идеальный баланс в этом смысле. Вот и государство Вануату, располагающееся на территории Океании и представляющее собой 83 удаленных острова, стало следующей целью необычного сотрудничества между немецкой компанией Wingcopter и австралийской Swoop Aero – компании еще в прошлом году инициировали доставку лекарств при помощи дронов в наиболее уязвимые места Руанды и Танзании. Об этом информирует российский интернет-портал fainaidea.com.

Что касается нового этапа развития проекта, то в его основе находится Вануату – островное разделенное государство, где традиционная дорожная инфраструктура является настолько слаборазвитой, что доставка даже небольших партий лекарств представляет собой достаточно сложную задачу. Правительство Вануату инициировало программу помощи своим жителям, согласившись сотрудничать с Wingcopter и Swoop Aero – первым шагом доставки станет отдаленный остров Эфат, где в начале декабря текущего года начнется доставка лекарств.

Кроме того, данный проект наблюдается со стороны UNICEF, который выступает официальным медиатором-наблюдателем, который также заинтересован в успешном осуществлении проекта. После декабря и предварительного тестирования дронов, полномасштабная доставка лекарств возобновится в январе, и специалисты указывают на то, что проект дрона-доставщика будет постоянно совершенствоваться и улучшаться.

Стоит отметить тот факт, что Вануату представляет собой одну из наименее развитых стран на территории Океании – таким образом, проектная помощь должна существенно изменить расклад дел в отношении поставок лекарств и лекарственных соединений. На территории Вануату особенно остро стоит вопрос о ВИЧ-вирусе и подобных связанных с ним болезней, а потому сотрудничество между Wingcopter и Swoop Aero становится как никогда важным для конечных социальных групп, проживающих на острове. Остается дожидаться дальнейших новостей и подробностей.

Minval.az