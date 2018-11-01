Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась для обложки декабрьского номера журнала InStyle в откровенном наряде. Фотографии появились в сети в среду, 31 октября.

Во время фотосессии на 49-летней актрисе было зеленое платье-накидка Valentino Haute Couture, полностью расшитое пайетками, и золотые туфли на платформе и шпильках. Платье было закреплено только в одном месте — на правом плече Лопез — и полностью обнажало правую часть ее тела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram December 2018 @instylemagazine Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 31 Окт 2018 в 9:43 PDT

«Я заботилась о себе, и сейчас это видно», — заявила актриса в интервью для журнала.

Minval.az