Бразильский нападающий китайского клуба «Шаньдун Лунэн» Диего Тарделли получил дисквалификацию за то, что почесался во время исполнения гимна КНР перед матчем против «Шанхай СИПГ», передает Лента.ру со ссылкой на Worldsoccertalk.

33-летний форвард стоял, опустив голову, и почесал лицо правой рукой. В Китайской федерации футбола осудили поведение бразильца, а манеры Тарделли сочли неуместными. Игрок пропустит следующий матч своей команды по причине дисквалификации.

Команда Тарделли проиграла матч со счетом 2:4. После 27 туров «Шаньдун Лунэн» занимает третью строчку в таблице Китайской Суперлиги. «Шанхай СИПГ» является лидером турнира.

Тарделли известен по своим выступлениям за бразильские «Сан Паулу» и «Фламенго». Он также защищал цвета махачкалинского «Анжи» в 2011 году. Футболист перебрался в Китай в 2015-м. За «Шаньдун Лунэн» он провел 56 матчей и забил 32 мяча.

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