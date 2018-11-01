Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), сообщает сайт главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), сообщает сайт главы государства.
Дата: 2018/11/01 14:13
Раздел: Важно
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