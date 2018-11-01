Прокуратура Варшавы приступила к расследованию в отношении украинской компании Aliens Games, разрабатывающей игру про лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

Обращение в прокуратуру направил президент Института национальной памяти, заявивший о пропаганде нацизма в игре, сообщает life со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Действие игры происходит в концлагере, пользователь может выбрать, за какую сторону играть — за узника лагеря или за надсмотрщика из СС. Цель первого — бежать, а второй может назначать заключённых на работу, а также убивать их в газовых камерах. В итоге в игре присутствуют индивидуальные и массовые казни.

«Расследование проводится, оно находится на стадии сбора доказательств», — сообщил Rzeczpospolita пресс-секретарь варшавской прокуратуры.

Также и польский депутат Юзеф Бринкус направил запросы руководителям Минюста, Генпрокуратуры и МИД. В них он утверждает, что, несмотря на то что хотя официальным продюсером игры является украинская компания, ее настоящими авторами являются россияне, и прежде всего некий Димитрий Дыбин из Одессы, много лет связанный с московской студией Studcinemafest. А создание этой игры является международной провокацией против Польши.

Minval.az